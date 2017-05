«I peggiori» in sala: 50 posti gratis per l'anteprima

Due fratelli squattrinati e senza prospettive (Vincenzo Alfieri e Lino Guanciale), nella speranza di garantire alla sorella tredicenne un futuro migliore (Sara Tancredi), si inventano un'insolita attività: armati di maschere e micro-camere demoliranno pubblicamente l'identità dei vari «furbetti del quartierino» che infestano il Bel Paese, trasformandosi così in due improbabili «eroi a pagamento». E' questa la storia de «I peggiori», un film di Vincenzo Alfieri, 31enne salernitano, che i nostri lettori potrnno vedere in anteprima lunedì 8 alle 20.30 al The Space Parma Campus. Sono infatti a disposizione 25 inviti validi per 2 persone, per un totale di 50 posti. Il film, distribuito dalla Warner Bros, uscirà nelle sale italiane il 18 maggio.

Alfieri, qui al suo debutto nella regia, è diventato noto al grande pubblico per la web series «Forse sono io» e per il ruolo da protagonista nel film «Niente può fermarci», in cui interpreta un ragazzo affetto dalla sindrome di Tourette. Con lui nel film, come detto, Lino Guanciale, ma anche Antonella Attili, Tommaso Ragno, Miriam Candurro, Sara Tancredi e con Biagio Izzo e con la partecipazione di Ernesto Mahieux e di Francesco Paolantoni.

Per partecipare all'anteprima bisogna registrarsi (e seguire le istruzioni) sul Web all'indirizzo https://connect.warnerbros.it/anteprime/ipeggiori/partner/gazzetta-di-parma-46764.

ll link sarà attivo fino alle 13 di venerdì 5 maggio.