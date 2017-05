Monica Bellucci: «Un nuovo uomo nella mia vita»

A 52 anni, c'è un nuovo uomo nella vita di Monica Bellucci. «Ma non vi dirò niente di più», dichiara a Paris Match, sottolineando di aver «bisogno di tenere un pò di cose private per me». «Sono già stata amata - spiega la Bellucci alla rivista parigina - ma non ero sempre pronta a ricevere quell'amore. Per molto tempo, ho trovato i rapporti di forza interessanti. Oggi, cerco altre cose. Entro in una nuova fase della mia vita».

«Quando ero più giovane - continua - ero molto sensibile al fisico. Uscivo sempre con uomini della mia età, preferibilmente belli. Oggi, trovo che un uomo con le rughe sia più interessante, i segni d el tempo sul suo viso e sul suo corpo mi piacciono. Perchè quello che lo rende sexy è il suo vissuto. Attraverso le pieghe del corpo si vede meglio l’anima».

L’attrice parla dei luoghi in cui vive o ha vissuto, e che ama: «Vengo da un Paese, l’Italia, in cu i la sensualità si respira nell’aria, in cui i corpi parlano senza parole. La Francia mi ha fatto scoprire un’altra maniera di essere femminile, più sottile. Ho capito che l’amore e la sensualità erano legati all’energia, non all’età».

«Quando ho divorziato, nel 2013 - spiega Monica - il padre delle mie figlie è rimasto in Brasile. Io ho scelto di vivere a Parigi. Ho acquistato l’anno scorso una casa a Lisbona e mi piacerebbe molto andarci ad abitare. In quella città c'è un lato internazionale e al tempo stesso provinciale che mi piace. Sarebbe straordinario per le mie figlie, perchè vi si vive una vita più dolce».