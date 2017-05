C'è Vissani a Parma: ecco cosa mangia a cena

Lo chef Gianfranco Vissani ieri sera si è fermato a Parma, ospite in un hotel non lontano dal centro. Una toccata e fuga prima di partire per Tokyo dove terrà dei corsi di cucina italiana agli chef giapponesi.

Lo chef si è recato a cena al Ristorante Santa Croce di viale Pasini dove maitre è Francesco Arcidiaco, suo conoscente di vecchia data per aver collaborato alcune stagioni a Milano Marittima. «Conoscendo i gusti di Vissani - racconta il maitre - gli ho consigliato alcune pietanze di pesce fresco. Vissani ha dimostrato il suo tocco personale nella scelta del vino perché non ha preso un bianco ma ha optato per un rosso importante della Toscana». Il noto chef non ha rinunciato al dolce, anzi ha fatto il bis di crema al mascarpone agli amaretti.

Alla fine, foto ricordo con la titolare del ristorante Elena Catalina e Francesco Arcidiaco.