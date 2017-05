1977: Peter Gabriel volta pagina

Quarant'anni fa usciva il primo lavoro solista di Peter Gabriel. Un album dal titolo “Peter Gabriel”, come accadde per i primi quattro della produzione dell'ex front man dei Genesis. Un disco che viene chiamato dunque per comodità “Peter Gabriel I” oppure “Car”, dall'immagine di copertina che ritraeva l'artista all'interno di un'auto, la Lancia Flavia di Storm Thorgerson, mitico collaboratore dei Pink Floyd, che progettò appunto quella copertina. Gli altri tre saranno invece denominati come “Scratch”, “Melt” e “Security”, sempre per “motivi di copertina". Per l'artista "Peter Gabriel I" dovrebbe essere il lavoro del “taglio netto”. L'esperienza con i Genesis per lui era finita nel 1974 con “The lamb lies down on Broadway” e Gabriel iniziava una “nuova vita”, non tanto dal punto di vista dei rapporti umani con gli ex componenti del gruppo che lo aveva reso famoso - poco tempo fa i Genesis hanno infatti partecipato tutti e cinque insieme a un interessante documentario trasmesso dalla Bbc e anche da Rai5 -, quanto dalla musica. Pur non rappresentando il culmine stilistico di Gabriel, I è un lavoro originale che inizia l'allontanamento dal passato prog e prova a presentare sonorità e temi nuovi.

L'esperienza con i Genesis non poteva però essere cancellata del tutto e riaffiora in “Solsbury Hill”, assieme a “Here comes the flood” il pezzo forse più riuscito dell'album. Si diceva che era impossibile cancellare il passato. E infatti “Solsbury Hill”, per ciò che rappresenta, è un brano che avrebbe potuto essere stato composto dai primi Genesis, se non altro come ambientazione. In cima alla collina di Solsbury, vicino a Bath, nel Somerset, la leggenda dice che avvenne la battaglia del Monte Badon, dove re Artù guidò i britanni a una grande vittoria contro gli invasori sassoni. Insomma, più Genesis di così... Non può essere infatti un caso che Gabriel abbia scelto proprio questo luogo evocativo per scrivere una canzone sul suo recente passato. Con questo brano, l'artista comunque cerca di voltare pagina. Dal prog e dalle atmosfere incantate tipo “Time table”. Purtroppo, può dire qualcuno. Chi, magari avendo apprezzato i Genesis, vorrà riscoprire le tappe di Gabriel come solista, troverà infatti ben poco dell'”antico fuoco” nei lavori successivi del cantante e autore inglese che si susseguiranno e che lo porteranno a “So”, uno dei suoi lavori più importanti, datato 1986. Questo disco, però, va ascoltato. Nell'album sono gradevoli “Moribund the Burgermeister”, “Humdrum” e, specialmente per l'inizio, “Down the Dolce Vita”. Quello che emerge è un artista diverso dal passato, in mezzo a un guado da cui uscirà riscuotendo grandi soddisfazioni e successo. E' l'inizio di un percorso di allontanamento da un genere e l'inizio di un viaggio che, tanti anni dopo, non è ancora finito.