"Striscia la Notizia" dà il tapiro d'oro a Maria Elena Boschi: "Finalmente!"

La trasmissione di Canale 5 "Striscia la notizia" ha consegnato il Tapiro d’oro a Maria Elena Boschi per la vicenda Banca Etruria. Secondo quanto dichiarato da Ferruccio De Bortoli nel suo ultimo libro "Poteri forti (o quasi)", sarebbe stata proprio lei a fare pressioni affinché Unicredit valutasse l’acquisto di Banca Etruria. A Valerio Staffelli, che l’ha raggiunta a Roma, la Boschi ha detto: "Finalmente si realizza il sogno di avere il Tapiro! Io ho fatto tutto per bene, quello che dovevo dire l’ho detto in Parlamento. Almeno abbiamo capito a cosa è servito il libro di De Bortoli: a prendersi il Tapiro. Non tutti nella vita ci riescono. Io ce l’ho fatta".