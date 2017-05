Arriva a Parma Bob Sinclar, il re francese del remix

Bob Sinclar, il 48enne dj francese bello e tenebroso che con il remix di «A far l'amore comincia tu» ha lasciato un'impronta alla colonna sonora del film da Oscar «La grande bellezza» di Paolo Sorrentino sarà a Parma, ospite di una nuova rassegna estiva.

Le giornate si allungano e l'estate parmigiana prende il via con un nuovo progetto che darà l'opportunità ai giovani e meno giovani di trascorrere serate all'insegna della musica e dell'intrattenimento.

E' il titolare del caffè San Biagio Guido Zambelli che ce ne parla, soddisfatto di poter annunciare che da venerdì prossimo (special guest dj Sangio) al 6 settembre ogni venerdì la magica location della corte della Villa degli Angeli (strada del Cavo Formica, 34) alzerà il sipario su una rassegna nata per offrire una piacevole opportunità a chi ama vivere la notte (sarà disponibile anche una navetta gratuita).

Ed è un progetto di alta qualità per la direzione artistica di Mirco Salerno (lo stesso della Baia Imperiale per intenderci, ndr) con prestigiosi deejay di fama non solo nazionale ma anche internazionale. Gli amanti della tavola potranno fermarsi a cena cullati da intrattenimenti musicali vari: dall'una alle 4 di notte invece si darà il via alle danze più sfrenate con i re della disco più affermati.

Il 26 maggio, dunque, sarà la volta di Bob Sinclar (www.bobsinclar.com), notissimo disc jockey e produttore francese (al secolo Christophe Le Friant, il nome d'arte l'ha rubato al protagonista interpretato da Belmondo nel film di Philippe de Broca «Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo», ndr) che eseguirà tutto il suo repertorio da «Love Generation», canzone che ha fatto ballare milioni di persone, a «LaLa Song», «Raimbow of love» (colonna sonora dello spot di una nota casa automobilistica) fino al già citato remix del brano portato al successo dalla Carrà «A far l'amore comincia tu»: poche le date italiane del suo tour e questa sarà senza dubbio di grande richiamo per tutta la nostra regione, un'occasione quindi importante per la nostra città.

«E' un progetto in cui credo fermamente che darà da lavorare a 76 persone ogni sera e di cui Parma ha bisogno - ci ha spiegato Zambelli dal caffè del Barilla Center - . Nel periodo estivo la gente ama stare in spazi aperti e chi non si recherà per il week end al mare avrà l'occasione di vivere la sua estate parmigiana: è stata una lunga procedura burocratica ma ne valeva la pena e ringrazio tutti gli enti che ne hanno consentito la realizzazione».

Tanti i nomi conosciuti

per un calendario ancora, in parte, da definire: sono già certi i nomi della star del web, inventore del ballo dell'estate (cliccato come pochi su Instagram o Facebook) Gianluca Vacchi e ancora i dj Nicola Zucchi, Cristian Marchi e tanti altri ancora.

Per maggiori informazioni sulla rassegna: www.sanbiagiogroup.com.