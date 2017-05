Scialpi festeggia 55 anni

Il cantante parmigiano Scialpi compie oggi 55 anni e riceve gli auguri dell'attore Hugh Jackman e Ivana Spagna che ha festeggiato con lui esibendosi al Casinò di Campione d'Italia

https://twitter.com/scialpi/status/863367232046366720



Il Casinò più grande d’Europa non poteva che scegliere di esagerare per festeggiare i suoi primi dieci anni di vita in quella “nuova pelle” ideata per lui dall’archistar Mario Botta. E così ieri a cantare “Happy birthday”, anzi “Happy building” al Casinò Campione d’Italia c'erano icone della disco music degli anni ’90 come Ivana Spagna e il gruppo giamaicano dei Boney M.