Questa volta l'annuncio suona definitivo: aprirà l'arena Shakespeare di Teatro Due . È' stato annunciato stamattina in conferenza stampa . Evento inaugurale il 2 giugno. Poi l'area ospiterà la prima stagione estiva di Fondazione Teatro Due , al via il 22 giugno con Sogno di una notte di mezza estate , realizzata con il Comune di Parma e il sostegno di Fondazione Monte Parma, Fondazione Cariparma, in collaborazione con Fondazione Pizzarotti e Grossi Edilnoleggi.

La stagione estiva del Due avrà un'importante sinergia con la fondazione Toscanini di cui stamattina è stata presentata la quarta stagione di Stelle Vaganti dal 28 giugno all'Auditorium Paganini.