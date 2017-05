Chris Cornell si è sucidiato

Chris Cornell si è suicidato impiccandosi a Detroit. Lo ha stabilito il medico legale. Cornell, 52 anni, era voce dei Soundgarden e degli Audioslave, in pratica uno dei padri fondatori del grunge.

All’anagrafe di Seattle (era nato il 10 luglio 1964) era registrato come Christopher John Boyle, Cornell era il cognome della madre, adottato dopo il doloroso divorzio dei genitori. Alla grande popolarità è arrivato quando nel 1984 ha formato i Soundgarden, la band che ha rappresentato la parte più legata al suono hard and heavy della scena di Seattle, insieme agli Alice in Chains. La band esplode a livello mondiale nel 1994 con la pubblicazione di «Superunknown», un album da nove milioni di copie denso di liriche ispirate dalle poesie di Silvia Plath e dedicate a temi cupissimi: morte, suicidio, abuso di droghe ... Musicalmente è un capolavoro, con un sound molto più aperto a influenze diverse: spicca su tutte «Black Hole Sun», ancora oggi uno dei brani manifesto del Grunge.

I Soundgarden si sono sciolti negli anni '90 e riformati nel 2010: proprio con la sua prima band Chris Cornell ha suonato a Detroit l’ultimo concerto della sua vita.

La sua vita artistica è fatta anche da altre tappe importanti: innanzitutto il primo super gruppo della sua carriera, i «Temple of the Dog», una band, durata dal 1990 al 1992 dedicata ad Andrew Wood e formata con Stone Gossard e Jeff Ament, i due Pearl Jam che hanno iniziato proprio con i Mother Love Bone, Matt Cameron, il batterista dei Soundgarden entrato poi nei Pearl Jam, e Mike McReady, il chitarrista solista dei Pearl Jam.

Anche la sua prima avventura dopo scioglimento dei Soundgarden è stata con una super band, gli Audioslave formati insieme a Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk, ossia i tre Rage Against The Machine che si erano separati da Zack De La Rocha. Oggettivamente questa band non ha rispettato le aspettative, rimanendo in un limbo sospeso tra Led Zeppelin, grunge, virtuosismi e tentativi di allargare gli orizzonti musicali. La reunion dei Soundgarden non è avvenuta per caso. Chris Cornell, che era un uomo di intensa bellezza, ha avuto anche una carriera solista, con alcuni titoli interessanti, un brano per Casino Royale, il blockbuster con il Bond di Daniel Craig, uno per gli Avengers, il kolossal targato Marvel, collaborazioni con Slash, Santana, Timbaland. Cosa sia accaduto nella maledetta notte di Detroit, una delle capitali della musica purtroppo ormai è chiaro. Resta la triste certezza che questa morte renderà ancora più doloroso il trauma di una generazione.