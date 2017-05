Sky per errore mette online le prime due puntate del nuovo Twin Peaks

I fan italiani più mattinieri hanno avuto questa mattina una gradita e imprevista sorpresa, quando per poche ore, Sky ha reso disponibili i due nuovi episodi dell’attesissima terza stagione di Twin Peaks, con parecchie ore di anticipo rispetto alla messa in onda americana su Showtime.

Si è trattato di un errore che ha reso disponibili i due episodi del serial firmato David Lynch nella mattinata italiana, quando la versione in lingua originale andrà in onda, in contemporanea con gli Stati Uniti dalle tre di questa notte. Nei prossimi giorni gli stessi due episodi verranno proposti a Cannes nell’ambito del Festival in corso di svolgimento.

La terza stagione riprende le fila a 26 anni dalla conclusione della serie e vede nel cast alcuni degli attori di allora - fra questi Kyle MacLachlan, nei panni del protagonista, l’agente speciale dell’FBI Dale Cooper, Maedchen Amick, Sherilyn Fenn, Sheryl Lee e David Duchovny - e alcuni nomi nuovi, fra cui Laura Dern, musa di Lynch e Monica Bellucci.



Le prime due puntate sono state disponibili su Sky on Demand e Now Tv, sino a mezzogiorno di oggi, per poi essere rimosse. Non è il primo errore del genere. L’anno scorso l’emittente di Murdoch aveva reso disponibile per gli abbonati la finalissima di Masterchef, rivelando così il nome del vincitore prima della messa in onda serale.