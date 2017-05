Il rock piange anche Gregg Allman

Se ne è andato un altro pezzo di storia del rock. A 69 anni è morto Gregg Allman, colonna del rock blues "sudista", fondatore della Allman Brothers Band con il fratello Duane, morto giovanissimo in un incidente motociclistico. Ad Allman - tastierista e chitarrista - era stata diagnosticata l’epatite C e alcuni anni fa aveva subito un trapianto di fegato.

Nonostante i problemi di salute aveva continuato a esibirsi dal vivo proponendo i suoi tanti cavalli di battaglia, da Midnight Rider a Whipping Post, che divenne anche una celebre cover nei live di Frank Zappa. «In questo periodo - si può leggere nel sito di Allman - Gregg ha sempre considerato il fare tour e suonare con i suoi fratelli o da solo per i suoi fan come una medicina essenziale per la propria anima. Suonare lo risollevava e lo faceva andare avanti nei momenti più difficili». Gregg lascia la moglie Shannon, cinque figli e tre nipoti.

Nato l'8 dicembre del '47 a Nashville, trasferitosi poi in Florida, diede vita a una delle più formidabili rock blues band americane. Poco dopo il leggendario live al Fillmore East il fratello morì in un incidente e poco dopo toccò la stessa sorte al bassista Berry Oakley. La carriera degli Allman però è continuata dando vita a una autentica dinastia di rock sudista che ha trovato in Warren Haynes e i Govt Mule la naturale prosecuzione.

Vincitore di diversi premi, fra cui diversi Grammy, è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Georgia Music Hall of Fame. Per la rivista Rolling Stones si è piazzato al 70° posto nella classifica dei "100 Greatest Singers of All Time".