«Parma Esplora»: audizioni per band, interpreti e cantautori

Parma si arricchisce di un nuovo progetto che intende scoprire e valorizzare l’arte e gli artisti del territorio parmense. Il suo nome è «Parma Esplora (tumulti creativi)» ed è stato creato da Enzo Miceli, il produttore discografico (che, tra gli altri, ha prodotto e arrangiato fin dal suo esordio, dieci album di Daniele Silvestri, e co-firmato numerosi suoi successi) da pochi mesi in città e già al centro di importanti iniziative. Con lui, Robi Bonardi (dj, produttore, direttore artistico con 16 festival di Sanremo alle spalle), Romeo Chierici, (studio di registrazione Macchina Magnetica), Pierangelo Pettenati (giornalista musicale) e Yelyzaveta Semenova (web designer).

«Parma Esplora», nelle parole del suo ideatore, «ha come obbiettivo l’esame e l’approfondimento degli elementi sociali e culturali dell’arte fuori dalle regole commerciali, in opposizione all’omologazione della stessa nel mondo moderno. Parma Esplora pone al centro della propria missione, la promulgazione e l’analisi delle differenti discipline artistiche attraverso eventi e rassegne, consentendo così, a progetti inediti, originali, e in controtendenza, una maggiore visibilità locale e nazionale».

La prima iniziativa concreta sul territorio è per il mese prossimo e prende il nome di «Parma Esplora – Liberi territori musicali»: un sistema di audizioni, organizzate in collaborazione con il Capas dell’Università e con il Patrocinio del Comune di Parma, totalmente gratuite rivolte a cantautori, interpreti e band di Parma e delle provincie limitrofe (Reggio, Piacenza, Cremona, Mantova), per la ricerca di artisti da inserire nel cast dell’etichetta. Le audizioni si terranno alla Casa della Musica di Parma il 29 e 30 giugno. Spiegano i curatori del progetto: «Non è possibile che l’Italia di De André, Battisti, Dalla, De Gregori, PFM, solo per citarne alcuni, non produca musica di qualità, e fa male pensare che qualcuno lo creda ancora. In Italia, invece, ci sono cantautori, interpreti e band con grandi capacità, dallo stile inedito e originale, che vengono prodotti con grandissimi sforzi soprattutto da etichette indipendenti. Parma Esplora è una di queste e proprio partendo dalla città vuole arrivare alla discografia nazionale».

Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@parmaesplora.it, oppure telefonare al 347/0694258 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 16); pagina Facebook www.facebook.com/ParmaEsplora.