La reunion del cast di “Saranno Famosi” di nuovo a Salso. Grazie al crowdfunding

È “Fame-mania” a Salsomaggiore. A 35 anni dalla prima puntata della serie tv che ha influenzato generazioni di ragazzi in tutto il mondo, il 2 dicembre 2017 andrà in scena, al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme, la “Fame reunion 2017”.

La cittadina termale è diventata la seconda casa degli artisti di “Fame-Saranno famosi” che, proprio al Teatro Nuovo, il 5 dicembre 2015, si esibirono in una serata da tutto esaurito e che torneranno su quel palco, a scopi benefici, grazie ad una campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma Eppela.

A 13 giorni dalla scadenza, la campagna di crowdfunding ha superato il traguardo dei 20.000 euro e ha raccolto adesioni da tutto il mondo, in particolare per i pacchetti speciali (quelli che permettono di conoscere da vicino questi straordinari artisti) a testimonianza di una passione mai sopita per il telefilm creato da Christopher Gore, seguito televisivo dell'omonimo film del 1980, di cui, il 18 maggio 1987, dopo 6 entusiasmanti stagioni, andò in onda l'ultima puntata.

È un progetto fortemente voluto dal direttore artistico del Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme, Marco Caronna, che sta curando anche la direzione artistica e la regia dello show. Marco Caronna sarà presente sul palcoscenico dello show per fare da trait d’union tra questi grandi artisti e raccontare al pubblico la storia di “Fame – Saranno Famosi”. Ad accompagnarli dal vivo saranno i Disco Inferno.

A cantare, ballare, trascinare il pubblico, portare avanti il credo del “lottare per raggiungere i propri sogni” saranno sette tra i più amati protagonisti della serie: Coco Hernandez (Erica Gimpel), Doris Schwartz (Valerie Landsburg), Danny Amatullo (Carlo Imperato), Nicole Chapman (Nia Peeples), Bruno Martelli (Lee Curreri), Holly Laird (Cynthia Gibb) e Jesse Velasquez (Jesse Borrego).

Dagli animati corridoi della New York School of the Performing Arts al palco di Salso, gli effetti del viaggio del cast di “Fame-Saranno Famosi” arriverà fino a Medellin, in Colombia. Tutto l'utile della “Fame reunion 2017” andrà infatti in beneficenza, a sostegno di 45 bambini abbandonati che hanno trovato accoglienza in una casa-famiglia in Colombia, grazie a Ger Onlus, associazione di volontariato che si occupa di infanzia abbandonata e che ha organizzato la campagna di crownfunding. Ger Onlus segue dal 2009 il Progetto “Ger Children L’Albero” che si occupa di accoglienza di bambini di strada provenienti dalla Comuna 13 di Medellin: l’utile che sarà ricavato dall’Evento Fame Reunion 2017 servirà ad accogliere altri 10 ragazzi nella struttura sottraendoli alla strada, permettendo loro di cominciare a costruire il proprio sogno.

Per informazioni: Iat: tel.0524580211

www.visitsalsomaggiore.it

Per informazioni sullo show: www.teatronuovosalsomaggiore.it/

Per aderire alla campagna di crowdfunding:

www.eppela.com/it/projects/12918-fame-reunion-2017

Per informazioni sulle attività di Ger Onlus: www.gerparmaonlus.org/