Beatles: 50 anni di Sgt. Pepper, le celebrazioni nel mondo (e a Parma)

In Inghilterra si preparano le celebrazioni per i 50 anni di «Sgt. Pepper», il capolavoro dei Beatles considerato da molti il miglior album di sempre. A Liverpool, la città dei Fab Four, si sta svolgendo un festival artistico in cui nomi di fama internazionale hanno realizzato opere ispirate ai 13 brani del celebre disco. Fra questi il coreografo Mark Morris, con un tributo in danza in omaggio alla canzone che dà il titolo all’album. Il cabarettista Meow Meow metterà in scena una «stravagante processione» basata su 'Lovely Rità e l’artista americano Judy Chicago realizzerà un murale ispirato a 'Fixing a Holè. Un coro interpreterà, invece, 'When I'm Sixty-Four'.

Il primo giugno, anniversario della pubblicazione dell’album, la città ospiterà uno spettacolo di fuochi d’artificio dell’artista francese Christophe Berthonneau.

All’inizio di giugno, BBC Two trasmetterà «Sgt. Pepper's Musical Revolution», un nuovo documentario diretto da Francis Hanly, che conterrà materiale audio del tutto inedito: outtakes, conversazioni della band in studio, tracce strumentali e tracce vocali isolate e alternative takes. A curare e presentare il programma sarà Howard Goodall.

BBC Radio 2 trasmetterà due programmi: «Sgt Pepper Forever» e "Paul Merton on the Beatles». Scritto e prodotto da Kevin Howlett, «Sgt. Pepper Forever» presenta interviste a Paul McCartney, Ringo Starr, George Martin e Giles Martin, Peter Blake, Derek Taylor, Tony King (l'assistente di George Martin nel 1967), Mike Leander (l'arrangiatore di «Shès leaving home"), John Peel, T Bone Burnett, Dave Grohl, Tom Petty, Jimmy Webb e Brian Wilson.

«Paul Merton on the Beatles», prodotto da Mark Hagen, è un programma di quattro puntate, di cui la prima andrà in onda il 29 maggio, che sarà centrato sul «dopo Sgt Pepper», e la quarta cercherà di rispondere alla domanda «che album avrebbero pubblicato i Beatles dopo 'Let it bè, se non si fossero sciolti?».

BBC Radio 4 Extra dedicherà l’intera programmazione del 3 giugno, dalle 9 del mattino alle 10 di sera, a una serie di speciali dedicati ad alcuni dei personaggi raffigurati sulla copertina di «Sgt. Pepper's».