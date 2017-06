Quest'anno salta la rassegna estiva in Pilotta: lo si è appreso ieri, dal direttore generale del Teatro Regio Anna Maria Meo, a margine della conferenza stampa in cui ha presentato i cartelloni 2017-2018 (lirica, concertistica, danza) del tempio del melodramma di via Garibaldi. «Per rispondere a una domanda della stampa - ha chiosato Meo - confermo che quest'anno la stagione in Pilotta non verrà allestita per svariate ragioni, tra cui la presenza di proposte di altre istituzioni cittadine in contesti non disponibili fino allo scorso anno e con cui si sarebbe creata una dannosa sovrapposizione». Un punto di vista rispettato ma non condiviso dall'assessore alla cultura del Comune di Parma Laura Maria Ferraris che in modo molto diretto, in un colloquio con la «Gazzetta», vuole precisare: «Rispetto la scelta della direzione del Teatro Regio ma mi spiace che non venga data continuità a una proposta che aveva trovato grande accoglienza da parte del pubblico e per la quale avevamo previsto un budget in sede di bilancio preventivo, nel novembre scorso».