Concorso "Arturo Toscanini'", ecco i semifinalisti

Il coreano Cha Woong, l’americano Yuga Cohler, l’irlandese Ciaran Mcauley e l’italiano Vincenzo Milletarì sono stati selezionati, in occasione del concorso internazionale di direzione d’orchestra "Arturo Toscanini" dalla commissione, presieduta dal maestro Gianluigi Gelmetti. Si tratta dei quattro semifinalisti - che torneranno a metà ottobre per la fase finale - selezionati all’interno di una rosa di 12 candidati a loro volta selezionati tra i 159 candidati, dai 18 ai 34 anni, provenienti da 34 Paesi, che si erano iscritti. La giuria ha inoltre scelto come riserva in caso di necessità l'italiano Valentino Zangara, che era anche, con i suoi 25 anni, il candidato più giovane. La fase finale si terrà all’Auditorium Paganini di Parma - tra il 23 e il 28 ottobre - e comprenderà anche tre concerti aperti al pubblico: le semifinali di mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre con musiche, tra gli altri, di Brahms, Beethoven, Dvorak e la finale che si svolgerà sabato 28 ottobre con musiche di Ciaikovskij e Verdi.