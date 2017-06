«RegioYoung», opera, danza e tanta musica

Ci sono storie che nascono per essere narrate sin dall’infanzia, come «Il piccolo principe» di Saint-Exupéry o la fiaba di «Hänsel e Gretel», altre pensate per gli adulti che possono essere riadattate per bambini, come quelle di «Falstaff» o di «Carmen».

Sono alcuni dei titoli che compongono il ricchissimo carnet di «RegioYoung», stagione del Teatro Regio di Parma per il pubblico delle famiglie e delle scuole. La nuova edizione prevede ventiquattro appuntamenti di opera, musica e danza, dal 6 ottobre 2017 al 28 maggio 2018. «Le attività per i più giovani fanno parte a pieno titolo della programmazione del Teatro, che desidera fortemente coinvolgere il pubblico dei bambini e ragazzi», ha detto Anna Maria Meo, direttore generale del Regio, durante la conferenza stampa tenutasi ieri nella Sala del Ridotto. Come spiegato dal consulente per lo sviluppo del Regio, Barbara Minghetti, «gli spettacoli si rivolgono a bambini e ragazzi di tutte le età, dai sei mesi ai diciotto anni, e sono produzioni del Teatro Regio, di altre eccellenze della città, come spettacoli che arrivano in tournée».

«Il Piccolo Principe» sarà una prima assoluta, nuova produzione del Regio che per la prima volta trasforma in una divertente e malinconica opera lirica contemporanea il racconto di Saint-Exupéry, con la musica di Enrico Melozzi, su libretto e regia di Stefano De Luca.

Falstaff diventerà «Tutto nel mondo è burla», una nuova produzione del Teatro del Cerchio in cui saranno dieci clown a raccontare le peripezie del goloso Falstaff. Sarà frutto di una coproduzione con la Fondazione Arturo Toscanini la fiaba lirica «Hänsel e Gretel» di Engelbert Humperdinck, tradotta in lingua italiana, che chiuderà il cartellone con la regia di Rosetta Cucchi.

Ancora tanti altri gli appuntamenti: si festeggerà il ventennale di «Imparolopera», con la versione di Bruno Stori di «Rigoletto»; ci saranno spettacoli di danza come «Coppelia» di Professione Danza, «La bella addormentata» dello Junior Balletto di Toscana e «Cenerentola» del Balletto di Milano; non mancheranno i burattini di Patrizio Dall'Argine e di Veronica Ambrosini, in scena con «Fagiolino e la gru» ispirato a Boccaccio; si potrà ascoltare l'Orchestra giovanile di Fiesole nel «Primo concerto dell'Orsetto Paddington»; verranno ospitate le creature di cartapesta di «Biancaneve», spettacolo del Teatro del Carretto che da trent'anni conquista grandi e bambini; «Carmen» rivivrà nella versione di Opera Domani, con la regia di Andrea Bernard; si ripeterà l'esperienza di «Una notte all'opera», quando bambini tra i 7 e i 10 anni potranno dormire per una notte in teatro; si potrà infine ascoltare musica jazz, cori, e partecipare a laboratori didattici.

