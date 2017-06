Il «Purgatorio» in chiave parmigiana

Cos’hanno in comune Dante, la crociera dell’Ospedale vecchio e il dialetto parmigiano? A spiegarlo - con una serie di appuntamenti teatrali a salutare l’arrivo dell’estate - saranno gli attori di Lenz Fondazione, pronti a salire sul palco per la 22esima edizione del Festival Natura Dèi Teatri.

Confermata la formula di una prima parte estiva, «Les Italiens», dedicata alla performance italiana contemporanea (dal 20 giugno al 1° luglio), e di una seconda parte autunnale, «Les Étrangers», esito di residenze internazionali pluriennali (dal 18 al 25 novembre 2017), il Festival propone 14 soggetti artistici in diversi luoghi della città. 8 gli appuntamenti in questa prima parte del Festival.

Ieri, al Lenz Teatro di via Pasubio, è stata presentata la prima parte di Natura Dèi Teatri, principio di un progetto biennale dedicato alla «Divina Commedia». Dal 20 giugno il «Purgatorio» sarà ospitato all’Ospedale vecchio (nel corso del biennio, poi, vedremo il «Paradiso» al Ponte Nord e l’«Inferno» al termovalorizzatore di Ugozzolo) e accoglierà il frutto dell’incontro tra attori storici di Lenz, attori sensibili e attori delle compagnie dialettali del territorio.

«Il progetto “Purgatorio” lascerà una scia – ha sottolineato Maria Federica Maestri, direttrice artistica di Lenz Fondazione e Natura Dèi Teatri con Francesco Pititto -. E' nato dalla grande sfida di lavorare con un bacino culturale a volte separato ma molto sviluppato, quello delle compagnie dialettali di Parma». «Stiamo sfondando un pregiudizio – ha riflettuto Pititto -. Che di nuovo risuoni il dialetto nella crociera dell’Ospedale Vecchio, suscita una certa emozione, ha un’eco storica speciale». Il Festival è sostenuto anche dal Comune di Parma, ieri rappresentato da Flora Maria Stefania Raffa, che dirige il settore Cultura. «Un sostegno, quello del Comune, che aiuta soprattutto a fare rete fra i teatri – ha sottolineato –. Questo consente di ottimizzare i costi, fidelizzare il pubblico e far crescere l’offerta culturale della città». Partner di Fondazione Lenz da 17 anni è l’Ausl di Parma, che anche in questo caso è al fianco del progetto.

«Una tradizione, questa, che ogni anno si rinnova verso nuove progettualità – ha aggiunto Elena Saccenti, direttore generale dell’Ausl di Parma –. Per guardare, oltre che ai luoghi, alle persone con particolari sensibilità, che riescono a essere così pienamente parte di una comunità».

A sostenere l’iniziativa, ancora una volta, la Fondazione Monte di Parma. «Esprimo la mia vicinanza a un’istituzione culturale che va di anno in anno migliorando la propria presenza sul territorio – ha precisato Roberto Delsignore, neoconfermato presidente della Fondazione Monte–. Ridare vita dal punto di vista teatrale dell’Ospedale vecchio è ragione di grande entusiasmo».

Il Festival sarà un momento di dialogo con soggetti differenti: anche Eugenio Caggiati, in rappresentanza della Consulta del Dialetto Parmigiano, lo ha ribadito, ringraziando Lenz e sottolineando «la bellezza della cultura che si integra, mettendosi in discussione».

«Tutte le volte che inauguriamo qualcosa – ha aggiunto Rocco Caccavari, presidente onorario di Lenz Fondazione – abbiamo la fortuna di assistere a una novità».

E in autunno si proseguirà con altre grosse novità e incantevoli location.

L’inaugurazione di «Les Étrangers» coinciderà infatti con una performance dell’artista e compositore Robin Rimbaud, aka Scanner, sullo scalone della Pilotta. «E' solo la prima di una serie di iniziative – ha sottolineato Simone Verde, nuovo direttore del Complesso Monumentale della Pilotta –. Non appena arrivato a Parma ho fatto uno screening di tutte le forme di creatività contemporanea in città per mettere in piedi un dialogo di rigenerazione con il patrimonio monumentale. E' nostra intenzione anche restituire il Teatro Farnese alla città».