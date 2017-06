Casting a Parma per la serie tv di Niccolò Ammaniti

L’Ufficio Cinema dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma sta coordinando le fasi di pre-produzione di una nuova serie tv di cui sarà autore Niccolò Ammaniti, il famoso scrittore che ha pubblicato "Io non ho paura", "Come Dio comanda" e, più recente dei suoi lavori, "Anna".

Ammaniti, le cui opere hanno spesso ispirato film di grande successo, si è già messo alla prova come sceneggiatore in passato con "L’ultimo Capodanno" di Marco Risi e "Io e te" di Bernardo Bertolucci.

Parte delle riprese di questa nuova serie tv si svolgerà a Parma nel prossimo ottobre 2017, per questo motivo la casa di produzione cinematografica Wildside indice un casting rivolto a uomini e donne per lavorare come comparse e figurazioni speciali.

I requisiti richiesti per la candidatura sono età compresa tra i 18 e i 74 anni, spontaneità e disinvoltura.



Per partecipare al casting basterà presentarsi presso il Workout Pasubio (ingresso da Via Catania) giovedì 15 giugno tra le ore 10 e le ore 17.30, senza appuntamento, muniti di una fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale. Per i cittadini extracomunitari è richiesta anche copia del permesso di soggiorno. Tutti i documenti devono essere in corso di validità.