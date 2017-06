Gerry Scotti: «Torno alla musica»

«Tutto scorre e tutto torna nella vita. Sono nato nel mondo della musica e questo è un modo curioso di tornarci, con un programma che offre più emozioni di un qualsiasi festival». Non nasconde un certo entusiasmo Gerry Scotti, che stasera in prima serata, dopo una prima conduzione di successo nel 2012, tornerà su Canale 5 con «The winner is», la gara canora dedicata al talento musicale.

«C’è sempre adrenalina ogni volta che parte o riparte qualcosa», spiega il popolare conduttore intervistato dall’Ansa, «ed è giusto così, altrimenti verrebbe meno il senso di questo lavoro. The winner is vive molto di sensazioni e prometto ai telespettatori un continuo su e giù di emozioni, tra tuffi al cuore e pugni allo stomaco».

Il meccanismo del programma è avvincente: in ognuna delle 5 puntate, 8 aspiranti cantanti si esibiranno dal vivo e al termine di ogni performance dovranno scegliere se accettare una somma di denaro, rinunciando di fatto alla gara, oppure continuare a credere nel proprio talento affidandosi al verdetto dei 100 giurati chiamati a valutarli. Guai però a chiamare talent il programma, che invece «è una vera e propria gara di canto come quelle che si facevano una volta. Non vogliamo coltivare un talento ma solo aprire una porta a chi magari ne ha presa una in faccia. Non ci saranno solo giovani: anche a 70 anni si può desiderare di avere un’altra occasione. E anticipo che il sacro fuoco dell’arte spinge la maggior parte dei partecipanti a rifiutare i soldi e credere in se stessi», sottolinea Scotti, che fino a metà luglio proseguirà anche la conduzione del game show preserale «Caduta libera». In «The winner is» il padrone di casa sarà ovviamente bravissimo a stemperare la tensione della competizione con la sua bonarietà, mentre ad aggiungere un pizzico di 'cattiveria' ci penseranno i suoi compagni di viaggio, Mara Maionchi e Alfonso Signorini. «La gara sarà piena di colpi di scena, ma io sarò il solito Gerry: nel programma racconteremo molte storie e io dovrò tenere alto il morale dei partecipanti», spiega, «Mara Maionchi sarà invece l’unica che oltre ai 100 giurati potrà votare, e come sempre non le manderà a dire, sebbene mostreremo anche il suo lato di mamma e consigliera. Signorini l’ho voluto io, perché desideravo che anche il pubblico avesse una voce a rappresentarlo».

A Gerry è mai capitato di sacrificare un suo talento per avere in cambio soldi o sicurezza? «Nella mia vita ho avuto un paio di sliding doors, quando ho rinunciato a fare l’avvocato per fare il pubblicitario, e poi quando ho smesso di fare il pubblicitario per lavorare in radio. In quel momento ho creduto molto nel mio talento e devo dire che quella scelta più azzardata, rispetto a un lavoro comunque bello e creativo, mi ha poi ripagato più di quanto potessi immaginare».