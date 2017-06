Occidentali's Parma? Al Festival del prosciutto arriva Gabbani

La ventesima edizione del prestigioso Festival del Prosciutto di Parma, promosso dal Comune di Langhirano con il contributo organizzativo di Caos organizzazione spettacoli, ospiterà lo spettacolo con Francesco Gabbani. Il concerto si terrà sabato 2 settembre, alle 21.30 sul palcoscenico allestito appositamente in piazzale Celso Melli a Langhirano. Manca ancora parecchio tempo, è vero, ma non per i fan, dato che da martedì i biglietti saranno in vendita.

D'altronde, ha vinto il Festival di Sanremo, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, ha presentato l’MTV Awards e la sua “Occidentali’s Karma” (certificato quadruplo disco di platino) è sulla bocca di tutti. Questo è Francesco Gabbani.

Dopo aver vinto il «Sanremo» del 2016 nella sezione nuove proposte con il brano Amen (poi diventato disco di platino), quest'anno ha vinto nella categoria big con Occidentali's Karma, testo con tanta ironia, tanta voglia di giocare, per far ballare ma anche per far pensare. Il video ha raggiunto i 130 milioni di visualizzazioni su youtube con 500mila likes e 35mila commenti, è il music video sanremese di maggiore successo di sempre su youtube ed è entrato nella classifica dei 100 video musicali più visti al mondo.

"Magellano", il nuovo album di Francesco Gabbani, è uscito il 28 aprile per Bmg Rights management ed è entrato direttamente al primo posto della classifica di vendite. Prende il titolo dal nome del navigatore ed esploratore portoghese, ed esprime con immediatezza l’idea del viaggio, inteso non solo come il moto verso un luogo, ma anche come i percorsi che ognuno di noi compie durante la propria esistenza. Il secondo singolo estratto dal disco si intitola "Tra le granite e le granate" ed ha superato un milione di visualizzazioni in 24 ore.

A Langhirano, Francesco Gabbani sarà accompagnato sul palco da Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).

I biglietti per il concerto sono invece in vendita, come detto, da martedì (20 giugno) all'Arci Provinciale di Parma in via Testi 4 e presso le abituali prevendite: a Parma Music Mille in piazza Arturo Balestri 51/A e Parma Point in strada Garibaldi 18. A Langhirano al Bar Il Gambero di via Tanara 1. Allo IAT Torrechiara in Strada Castello 10 a Torrechiara. Al KM90 in via Chiusa Ferranda 36/bis a Fidenza; da Serendipità in via San Martino 2 a Traversetolo; e infine da Mariposa Dischi/Caffarri in piazza Repubblica 11 – Sant’Ilario d'Enza. I biglietti sono disponibili anche sul circuito www.ticketone.it. Il costo: posto unico euro 21,50 + diritti di prevendita; biglietto ridotto bambini fino ai 13 anni: posto unico euro 13,00 + diritti di prevendita. Per informazioni: Arci Parma e Caos organizzazione spettacoli 0521-706214 - info@arciparma.it.