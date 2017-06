La Rai propone a Fazio un contratto da 2,2 milioni l'anno

Il cda della Rai ha approvato, su proposta del dg Mario Orfeo, la proposta di accordo in esclusiva con Fabio Fazio per 4 anni, per realizzare Che tempo che fa su Rai1, 32 puntate da tre ore in prime time la domenica e altrettante da un’ora in seconda serata il lunedì. Il compenso di Fazio - a quanto si apprende - sarà lo stesso, circa 2,2 milioni annui, che il conduttore percepiva su Rai3 con trenta ore di trasmissione in meno. Un ammontare al quale vanno sommate le voci legate alla produzione e al resto del cast del programma.