Il concerto di Vasco: tutto quello che c'è da sapere

L’africano di 'Colpa d’Alfredò? Fa il benzinaio a Modena, giusto a dieci minuti a piedi dal parco Ferrari, e si chiama Santo Sottile. Proprio lui, poi, Alfredo, quello che ha sempre colpa, è Andrea Giacobazzi, e quando a Modena sono nate le polemiche per il concerto dei record ha preso la parola e storpiato il titolo di un’altra canzone: «C'è davvero chi dice no?!». Il Modena Park, questo è il senso, ha dato una spolverata al mito di Vasco Rossi come non succedeva da anni, una carica che ieri sera il Blasco ha mostrato nel soundcheck, ma che si esprime anche in numeri, aneddoti, particolari, curiosità.





RECORD - Il Modena Park è il concerto per singolo artista con più spettatori a livello mondiale: saranno 220mila.

BIGLIETTI - Alla fine dello scorso anno Vasco Rossi ha interrotto il rapporto con Live Nation, per effetto della polemica sul secondary ticketing, passando a Best Union. Una decisione che ovviamente guardava anche all’evento di domani.

VENDITE - Nelle prime 48 ore di prevendita gli iscritti ai fan club del Blasco hanno bruciato la bellezza di 33mila tagliandi.

LA RITMO - Da Sassuolo la storia del meccanico Massimo Turrini, che salva la storica Fiat Ritmo che il Blasco si comprò con gli incassi dell’album Albachiara. Era stata abbandonata da un successivo proprietario in un bosco di Montefiorino.

INDAGINI - I carabinieri sgominano una banda di bagarini on line, erano pronti a rivendere biglietti del Blasco per il Modena Park a cifre folli nel deep web. Scattano sette denunce. Più di recente la polizia di Stato trova tre bed&breakfast e un resort a Modena, nati dal nulla e sconosciuti sia al Comune che alle questura stessa.

'RISARCIMENTI' - Dal concerto il Comune di Modena otterrà una cifra vicina ai 400mila euro, per sistemare il parco Ferrari dopo l’evento e anche per la sicurezza del concerto stesso. I residenti della zona del parco (utilizzati 400mila metri quadrati e create zone d’ombra per 250mila) sono stati invitati al soundcheck di ieri sera, come ringraziamento per aver sopportato gli inevitabili disagi.

INDOTTO - L’evento Modena Park porterà alla città emiliana due milioni e mezzo di euro almeno, tra hotel, benzinai e parcheggi.

CAMERE - Tantissimi residenti hanno messo in affitto camere o intere abitazioni, in alcuni casi a prezzi altissimi, anche migliaia di euro.

IN MOSTRA - Da metà maggio al foro Boario, centro di Modena, con il Comune è stata allestita una mostra su Vasco senza precedenti. Cimeli, video inediti, vestiario. Resterà aperta fino a lunedì 3.

ECO - Il Modena Park sarà trasmesso su Rai 1, la diretta in 140 sale cinematografiche in tutta Italia. A Modena schermi in centro storico. Show sulla spiaggia anche a Rimini.

ANTICIPO - I primi fan sono arrivati a Modena il 29 maggio, con tende poi rimosse. Hanno così dormito per più di un mese in auto.

SICUREZZA - 5.500 addetti turnizzati da fine maggio a sabato. Almeno 350 agenti della municipale. Creato un corridoio interno, in mezzo al pubblico, dopo i fatti di Torino e Manchester.

PULLMAN - Ne sono attesi almeno 900.

NON SI DORME - A Modena bar e altre attività possono restare aperti fino alla mezzanotte di domenica, da ieri sera.

TRENI - In 20mila dovrebbero scegliere le rotaie per raggiungere Modena.

AUTO - 44mila i posti a disposizione per parcheggiare.

ANNIVERSARIO - Per festeggiare i 40 anni di carriera, Vasco Rossi ha inserito una cinepresa a pellicola (del 1977) tra le 26 telecamere che inquadreranno il palco di Giò Forma.

PALCO - Come un palazzo di otto piani. Ha una larghezza di 130 metri.

SALDI - Il Comune di Modena li ha anticipati di due giorni proprio in vista del concerto dei concerti.

OSPITI - Dall’amico Fiorello a Valentino Rossi, voci sulla presenza del leader leghista Matteo Salvini, saranno tanti i vip al Modena Park.

SILVIA - Del concerto ha parlato sulla stampa anche una insegnante di filosofia, si chiama Silvia, ed è proprio quella della canzone. Non mancherà all’evento anche Susanna Marani...

«una bambina tutta colorata».

DURATA - Vasco dovrebbe portare al 'Ferrarì 40 brani per 4 ore di spettacolo.

Tim potenzia rete di dieci volte

"Droni in volo per la sicurezza in accordo con la questura"

In occasione del 'Modena Park' di Vasco Rossi, domani al parco Ferrari di Modena, Tim (Telecom Italia Mobile) informa di aver «fortemente potenziato la propria infrastruttura di rete mobile della zona, incrementandone di dieci volte la capacità trasmissiva rispetto ai normali standard. Sono stati installati tre nuovi impianti radio posti su mezzi mobili carrati, due dei quali - aggiunge Tim - equipaggiati con potenti antenne 'esa-lobò che ottimizzano la copertura radio e garantiscono prestazioni elevate». Inoltre, a supporto delle attività di ordine pubblico e in coordinamento con la questura di Modena, Tim ha anche attivato «il servizio di 'Sicurezza Pubblicà integrando droni in volo che - aggiunge Tim -, dotati di videocamera HD e grazie alla rete 4G, riprendono e inviano immagini dell’area del concerto alla console di monitoraggio delle forze dell’ordine».





Apertura dei cancelli alle 5 di sabato mattina

L’apertura dei cancelli per accedere al 'Modena Park', concerto dei record di Vasco Rossi, è stata anticipata alle cinque del mattino di domani, sabato 1 luglio. A comunicarlo è direttamente la prefettura, in un comunicato dove sottolinea che la decisione di anticipare l'accesso ai 220mila è appunto legata allo straordinario afflusso di pubblico. Stamattina, infatti, il prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba, ha presieduto un’ulteriore riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nell’imminenza del concerto allargato alla partecipazione del comandante provinciale dei vigili del fuoco e degli organizzatori.

Nella circostanza è stato fatto il punto sulle condizioni di safety e security realizzate per la sicurezza della manifestazione. Nel comitato si è ribadito che per le informazioni sulla manifestazione occorrerà far riferimento al sito del Comune di Modena http://modenapark.comune.modena.it . Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sarà permanentemente convocato per tutta la durata della manifestazione, in costante raccordo con il centro operativo comunale e con il Gos della questura. Il comitato, fa sapere sempre la prefettura, «ha dato atto dell’intenso e proficuo lavoro compiuto in sinergia fra tutti i soggetti, istituzionali e privati, interessati affinchè gli spettatori del concerto e la città di Modena possano vivere con serenità l’evento».





Steve, il fan n.1 in tenda da un mese

Steve ha 27 anni, arriva da San Giovanni di Casarsa, Pordenone, è un neolaureato in giurisprudenza e si fregia del titolo di fan n.1, il primo ad essere arrivato a Modena un mese fa. «Sono qui dal 29 maggio - racconta orgoglioso, dal suo accampamento all’inizio della fila di uno degli 8 cancelli principali d’ingresso -, non erano neanche ancora iniziati i lavori per montare il palco. E non c'era nessuno. Solo io!». Un mese «allo sbando», lo definisce,

«tra tenda, notti in macchina, asciugamani stesi in terra, bagni di fortuna», che gli è costato circa mille euro. Una «fatica" che sarà ripagata dal fatto di essere in prima fila per un

«concerto unico». Un primo assaggio ieri sera, al sound check

«con Vasco che non ha fatto una prova, ma tutto il concerto! Tre ore e mezzo. Certo, manca Ti taglio la gola... ma non si poteva avere tutto».