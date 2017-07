L'Arca di Battiato 35 anni dopo

Trentacinque anni fa usciva “L'arca di Noè”, dodicesimo album di Franco Battiato. Un disco, quello del cantautore siciliano datato appunto 1982 , che ebbe un grande successo vendendo all'uscita 500 mila copie. Non paragonabile per quanto riguarda le vendite all'album uscito l'anno prima, “La voce del padrone”, che ne vendette addirittura un milione, rappresentò comunque la continuazione di momento d'oro per l'artista catanese. Mentre, infatti, i cantautori più impegnati - a parte il solito Guccini che l'anno prima aveva sfornato “Metropolis” e l'anno dopo pubblicherà “Guccini” - iniziavano ad apparire un po' a corto di idee, Battiato si imponeva con uno stile nuovo, misterioso e orientaleggiante, e atmosfere che facevano molta presa sul pubblico.

“L'arca di Noè” è un disco che non si accontenta però di rivisitare alcuni luoghi comuni della canzone - com'era accaduto con “La voce del padrone” - usando perfino il mito e la “fabula”, ma si cala prepotentemente nella realtà. E' infatti anche un album politico, come appare chiaro dalla canzone che apre l'album: “Radio Varsavia”. Un brano per cui Battiato venne etichettato addirittura come simpatizzante di destra. Gli “etichettatori” in servizio permanente effettivo (che Giorgio Gaber nel '94 derise da genio qual era in “Destra-Sinistra”) non riservarono invece lo stesso trattamento a Pierangelo Bertoli, un grande della canzone d'autore ingiustamente sottovalutato. Due anni dopo Battiato, infatti, anche il cantautore modenese scrisse la sua “Varsavia”: un duro atto d'accusa contro la repressione attuata in Polonia dal regime comunista. Chi non l'avesse mai ascoltata, non perda tempo e lo faccia subito.

Ci sono parecchi altri motivi per scoprire o riscoprire questa Arca. Da “Clamori” a “L'esodo”, i cui testi sono del mistico francese Henri Thomasson, che qui si firma con lo pseudonimo di Tommaso Tramonti e che scrisse anche, con Battiato e Messina, “Chan-son egoncentrique” per “Azimut” di Alice, una delle grandi artiste, come Giuni Russo, con cui Battiato collaborò. Ne “L'esodo”, in particolare, Battiato parla di “fine dell'imperialismo degli invasori russi e del colonialismo inglese e americano”, teorizzando forse una sorta di terza via. Ci sono poi la magnifica “Scalo a Grado”, che chi ha avuto la fortuna di vedere quei luoghi può forse capire anche meglio e che fu utilizzata da Nanni Moretti per il suo film del 1984 “Bianca”, e “La torre” che ha lo stesso titolo di una delle sue prime canzoni incise dal cantautore addirittura precedente al suo primo long playing, “Fetus”, che è del 1971. Una sorta di chiusura di un cerchio.

Chiudono la non indimenticabile “The new frontiers” e la mitica “Voglio vederti danzare”, una vera e propria hit che Battiato incise anche in inglese e spagnolo e che inserirà nel 1989 in “Giubbe rosse”, il suo primo live. E' un tourbillon di immagini in cui l'artista spazia dall'esotismo all'esoterismo, passando per la Bassa Padana e l'Irlanda del Nord, per chiudere, accompagnato al violino da Giusto Pio, con un valzer viennese. Insomma, il Battiato che piace tanto al suo pubblico.