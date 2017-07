Vasco su Rai1 campione di ascolti. Fan contro Bonolis: "Disturba il concerto"

Cinque milioni 633 mila spettatori e il 36,14% di share. Lo speciale La notte di Vasco, su Rai1, condotto da Paolo Bonolis in diretta da Modena, si è aggiudicato la prima serata di ieri.

Il programma dedicato alla rockstar è stato comunque il più visto della giornata nonostante le critiche piovute sul conduttore per non aver lasciato sufficiente spazio alle canzoni. Molti i commenti sui social network per contestare la presenza stessa di un conduttore che - secondo le critiche - "interrompeva" lo spettacolo. Ma i diritti per l’evento erano stati venduti ai cinema, dove si poteva seguire integralmente l'evento di Modena Park.

MAZZI (RAI) DIFENDE BONOLIS. «Il progetto editoriale in tv si è basato su 28 dei 38 brani eseguiti a Modena Park da Vasco Rossi, tutti i più importanti, per i quali gli organizzatori dell’ evento hanno concesso i diritti di trasmissione televisiva, avendo riservato alla proiezione nei cinema la versione integrale del concerto». Lo ha precisato all'Ansa Gianmarco Mazzi, responsabile per Rai1 del programma «La notte di Vasco», dopo le critiche social piovute ieri sera sul programma e sul conduttore Paolo Bonolis, reo agli occhi dei fan sintonizzati su Rai1 di aver rubato spazio alle canzoni con i suoi interventi.