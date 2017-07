"C'è più gente al Modena Park che in Molise": infuria la polemica contro Francesco Facchinetti

«C'è più gente al #ModenaPark che in Molise»... ed è di nuovo polemica. A scatenare le reazioni sul web, un tweet di Francesco Facchinetti. Critiche alla sua affermazione dai residenti nella ventesima regione d’Italia, farcite anche da ironia e qualche punta di malizia. Il tormentone ha anche generato libri che ironizzano proprio sul concetto di "il Molise non esiste".

«Francè tu se esisti è xkè tuo padre è qualcuno, tu sei la sua ombra», scrive Ispanico a @frafacchinetti. E poi ancora:

«Mezzo Molise è lì, l’altra metà si ricorda di tuo padre quando è stato in Molise con i Pooh. Nessuno di loro si ricorda di te», commenta Bulla Ciao. Il tormentone Molise continua.