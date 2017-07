Ecco come nacque il personaggio di Fracchia

Era un fattorino dell’Italimpianti di Genova la persona che ispirò a Paolo Villaggio il personaggio di Giandomenico Fracchia, il cui "erede" al cinema sarebbe stato il ragionier Ugo Fantozzi. In azienda lo chiamavano tutti «Fracchia» e lo mostravano come una sorta di «attrazione» a chi arrivava da fuori. Lo ricorda Walter Secondino, 89 anni, ex impiegato dell’Ansaldo, che nei primi anni Ottanta lavorò all’Italimpianti e qui conobbe il fattorino.

«Era il 1982, io ho lavorato per tre mesi all’Italimpianti con un collega - racconta Secondino -. All’epoca era un’azienda grandissima, davvero fantozziana. Quando siamo arrivati, un impiegato ci ha detto "adesso vi porto a vedere il vero Fracchia!". Ci ha spiegato che Villaggio negli anni Sessanta lavorava all’ufficio del personale. Lì aveva conosciuto quel fattorino e lo aveva usato come modello per Fracchia. In azienda sapevano tutti la storia, e tutti lo chiamavano Fracchia. Non ho mai saputo come si chiamasse veramente».

Secondino racconta che il fattorino «era proprio uguale al personaggio di Villaggio, nell’aspetto fisico, nella voce, nel modo di parlare. Avrà avuto 55 anni, vestiva di grigio. Era estremamente ossequioso, salutava con deferenza tutti, dal direttore a un estraneo come me. Nei tre mesi in cui sono stato lì, ci vedevamo ogni tanto al bar aziendale. Ed era sempre lui il primo a salutare».

Dopo il successo di Fracchia e Fantozzi, il dipendente dell’Italimpianti era diventato una specie di «monumento umano», che i suoi colleghi mostravano ai visitatori. A ben pensare, proprio una situazione fantozziana.