«McEndoz» Medioli rilancia con un nuovo album estivo

Puntuale, come ad ogni estate, arriva il nuovo album di Stefano «McEndoz» Medioli, musicista e compositore, figlio del celeberrimo fisarmonicista Corrado e da tempo “strajè” in quel della riviera romagnola, dove ha lo studio di registrazione. La nuova compilation s’intitola “Lounge around the world” e, sebbene si muova sulla falsariga delle precedenti, si contraddistingue per una più accurata scelta dei brani.

«Ci sono due brani con organico “Big band” - dice Stefano Medioli - che sono “The lady is a tramp”, cantata magistralmente da Heron Borelli e Daniela Galli trascritto da me, dalla versione di Bennet/Gaga e “Respect”, brano di Otis Redding reso famoso da Aretha Franklin. La versione di “Aguas de Marco” di Ellis Regina e Jobim è ispirata al loro famoso duetto».

«Ho inserito poi – sottolinea il musicista parmigiano - un brano poco conosciuto di Armando Trovajoli “Decisione”: una composizione molto raffinata cantata da Elena Giardina. Non manca l’omaggio a Ennio Morricone con il tema dal film “Giù la testa”, cantato da Cinzia Di Nuzzo. Ho inserito anche diversi brani strumentali. Due su tutti: “O Telefone”, una bossanova e la colonna sonora del film “Due superpiedi quasi piatti”, eseguita dal chitarrista Daniele Morelli».

«Ovviamente – conclude McEndoz - non manca un inedito: “Hold My Hand” inserito come bonus track e che ho composto con Manuela Segurini e Daniela Galli. Il progetto “Lounge around the world”, per ora è solo discografico ma ci sono buone possibilità che diventi “live” e che si trasformi in un tour. Come gli album precedenti, il disco è completamente arrangiato da me, registrato nel mio studio da musicisti senza virtual instrument. Devo ringraziare anche Franco Gennari, Enrico “Ampli” Ghillani, Paolo Pavesi Cb Band, Marina Frassi e l’etichetta Saifam di Verona che crede nel mio lavoro.»

Al nuovo lavoro di Stefano Medioli hanno partecipato: Percussioni: Claudio Bonora, Basso: Stefano Carrara e Nicola Casali, Piano/Hammond/Key/Vibe: Stefano Medioli, Chitarra acustica/elettrica: Daniele Morelli e Marco Rosetti, Tromba/Flugelhorn: Daniele Giardina, Sax Soprano/Alto/Ten/Bar: Fabrizio “Biccio” Benevelli, Tenor sax : Marco Guidolotti, Trombone: Marco Tonelli, Flauto: Gabriele Bolognesi, Violino: Cinzia Di Nuzzo, Violoncello: Marco Remondini, Oboe: Annibale Guarini, Voci: Elena Giardina, Heron Borelli, Daniela “Dhany” Galli, Cinzia Di Nuzzo. L’album è stato registrato nello “Studio McEndoz” a Punta Marina Terme (RA) Recording & Mix: Stefano Medioli.