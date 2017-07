Doctor Who cambia sesso. Sarà per la prima volta una donna ad impersonare il protagonista della popolare serie tv di fantascienza britannica, in onda dal 1963. Il ruolo toccherà - secondo l’annuncio dato su Bbc One al termine della finale di Wimbledon - all’attrice Jodie Whittaker, che ha recitato tra l’latro nella serie poliziesca Broadchurch. L'attrice sarà la tredicesima incarnazione del dottore e prenderà il posto dello scozzese Peter Capaldi. La serie racconta le gesta del Signore del Tempo che esplora l’universo a bordo del Tardis, una macchina capace di viaggiare nello spazio e nel tempo.