Paul Young noleggia una Panda e si scontra con un anziano a un incrocio

Il cantante britannico Paul Young è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Paina di Giussano (Monza), mentre era al volante di una Fiat Panda noleggiata, con la quale si è scontrato con un 85enne di Seregno (Monza), uscendo da un incrocio.

La star della musica pop, in Italia per un periodo di vacanza, secondo la ricostruzione della Polizia Locale brianzola, non avrebbe rispettato una precedenza e ha quindi urtato l’auto dell’anziano che, a sua volta, è finita contro un’altra vettura, guidata da una cinquantenne di Cabiate (Como).

L’automobilista 85enne ha riportato lievi contusioni ed è stato trasportato al San Gerardo di Monza da dove è stato dimesso con quindici giorni di prognosi.

Young, che ha subito prestato soccorso ai due automobilisti coinvolti, ha stretto loro la mano prima di andare via, al termine dei rilievi della Polizia.