La Cina dice no a Justin Bieber per "cattivo comportamento"

Pechino non inviterà Justin Bieber a causa per «cattivo comportamento» avuto in passato, malgrado il talento riconosciuto della giovane star canadese. Il no ai concerti è giunto in risposta alle domande dei fan postate sul sito web della Divisione cultura della municipalità di Pechino, secondo cui la decisione era stata presa nell’interesse «degli standard imposti, dell’ordine e della necessità di fare pulizia» sulle esibizioni artistiche domestiche.