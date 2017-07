Ascolti in tv: "Ciao Darwin 7" in replica vince il sabato sera

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Ciao Darwin 7 la resurrezione, in replica su Canale 5, è stato seguito da 1 milione 823 mila spettatori (14.97%), risultando il programma più visto del sabato sera. Al secondo posto Rai1 con la replica dello show «Laura&Paola», che ha ottenuto 1 milione 577 mila telespettatori per il 12.06 di share. Al terzo Rai2 con il film «Inganno in Paradiso» è stato visto da 1 milione 472 mila telespettatori (10.18).

Nel complesso la Rai ha vinto il prime time con il 37.96% (Mediaset 29,53%, La7 4.38%) e l’intera giornata con il 35.36% (Mediaset 28.37%, La7 con il 3.31%), mentre Mediaset è risultata vincente nella seconda serata con il 32.41% (Rai 25.3%, La7 4.63%). Rai1, sottolinea una nota Rai, è risultato il canale più seguito nel prime time con 2 milioni 334 mila telespettatori per il 16.42 di share e nell’intera giornata con 1 milione 49 mila (13.95).

Seguono in prime time: il film su Italia 1 Ritorno al futuro III con 1.012.000 (7.34%), il film su Rai3 con Totò e Peppino De Filippo «La banda degli onesti» che ha ottenuto 754 mila telespettatori (5.28) e il film su Retequattro Il santo con 565 mila spettatori (4.3%). In seconda serata su Rai2 l’appuntamento con il telefilm della serie «Elementary» è stato seguito da 644 mila telespettatori (5.24). Il preserale vince ancora su Rai1 con «Reazione a catena» che ha fatto registrare 3 milioni 190 mila telespettatori con share del 28.09, saliti a 3 milioni 396 mila per il 28.74 di share nel gioco finale. Sempre vincente anche l’access prime time di Rai1 con Techetechetè seguito da 3 milioni 50 mila telespettatori per il 22.02 di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 1 milione 884 mila spettatori (13.58%). Per quanto riguarda i programmi del daytime, l’ufficio stampa Rai segnala su Rai1 «Linea verde» con 1 milione 649 mila telespettatori e share del 14.12, Lineablu con 1 milione 725 mila (13.89) e su Rai2 «Sereno variabile» con 1 milione 228 mila (8.47). Per lo sport bene su Rai3 il «Tour de France» seguito da 1 milione 207 mila telespettatori per il 10.95 di share, saliti a 1 milione 707 mila (17.14) per il «Tour all’arrivo» e su Rai2 la gara dei tuffi dei Campionati del Mondo di Nuoto con 698 mila telespettatori (5.57). L'insieme dei canali specializzati Rai nel prime time ha ottenuto 952 mila telespettatori (6.70).