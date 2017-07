Addio al «dottor Pasquano» di Montalbano

E’ morto a Ragusa l’attore Marcello Perracchio, 79 anni, famoso anche per il suo ruolo da medico legale, il 'dottor Pasquano', della serie tv di Raiuno sul commissario Montalbano, ispirata dai racconti di Andrea Camilleri. Il suo «non rompermi i cabbasis» rivolto al personaggio interpretato da Luca Zingaretti era diventato un simpatico «tormentone». Perracchio era nato a Modica ed era uno degli attori più prolifici del Teatro Stabile di Catania. Alle spalle anche una carriera cinematografica con, tra gli altri, film come Gente di rispetto di Luigi Zampa, Pizza connection di Damiano Damiani, Il giudice ragazzino di Alessandro Di Robilant. Perracchio aveva avuto ruoli anche in altre serie televisive come La Piovra, L’onore e il rispetto e Eroi per caso. «Addio mio dolce amico. Nessuno più mi manderà a..... come te! Sei stato un meraviglioso compagno di viaggio, un fenomenale interprete di un ruolo che hai fatto entrare nel cuore della gente e, last but not least, un grande e caro amico». Così Luca Zingaretti ha dato addio su Instagram a Perracchio. «Non credo che potremo sostituire il personaggio con un altro attore, almeno io come regista non me la sento», ha commentato il regista della popolare fiction Alberto Sironi.