Attacco hacker contro Hbo: «Abbiamo sperimentato un cyber incidente» afferma l’emittente secondo quanto riportato dalla stampa americana. Alcune informazioni sulla programmazione sono state rubate: «stiamo indagando sull'incidente. La tutela dei dati è la nostra priorità», aggiunge Hbo. Gli hacker affermano di aver rubato 1,5 terabyte di dati. Secondo indiscrezioni uno degli episodi di Ballers and Room 104 sarebbe già online a disposizione. Non è chiaro se il furto riguardi anche Game of Thrones.

Un’email anonima ad alcuni giornalisti ha anticipato l’attacco hacker: «La maggiore fuga del cyber spazio sta accadendo ora. E’ HBo e Game of Thrones».