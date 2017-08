Al Bano si prende una pausa da Facebook e dai social network: "Troppo odio"

Troppo odio nei commenti sui social network e troppa violenza nei «nei miei confronti e dei miei cari». Per questo Albano Carrisi si prende una pausa dal mondo di Facebook e dintorni, dove - dice - si trova a combattere una «guerra inutile, disgustosa e vergognosa». E' il cantante a scriverlo sul suo profilo Facebook, dove spiega le ragioni di questo perlomeno momentaneo abbandono dei social.

«Carissimi Amici e "Nemici Heaters", ho deciso di prendere una giusta pausa di riflessione chiudendo i miei profili facebook, instagram e twitter! I motivi sono evidenziati dalle assurde ed inaccettabili reazioni quotidiane piene di odio, rozzezza e violenza nei miei confronti e dei miei cari». Così Al Bano annuncia la sua decisione di abbandonare, almeno momentaneamente il mondo social.

«L'architetto Elena Spiga, persona a me cara da quasi 40 anni - aggiunge -, ha seguito con amore, dignità e verità il mio profilo e in tutti questi anni tutto ciò che ha scritto è frutto della mia voglia di verità. Metterla in croce come hanno fatto i «nemici heaters» è una ingiustizia che sgomenta la mia mente e la mia esperienza di vita. La vostra è una «Democrazia» senza quelle basi di umanità e signorilità a cui attingere quotidianamente».



«Lo scrittore William Butler Yets ha scritto: Non previsto, per mancanza di coraggio intellettuale, che il mondo divenisse sempre più feroce. I migliori hanno perso la Fede, mentre i Peggiori ardono di passione rabbiosa!!! Dopo un infarto, una ischemia, un’edema alle corde vocali, già sconfitto ci mancava solo questa guerra inutile, disgustosa e vergognosa! Peccato ma da lassù il Buon Dio guarda e Provvede con i Suoi tempi! Buone vacanza a tutti e rilassatevi se ce la fate!».