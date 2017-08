Reality "Tamarreide", morto in un incidente l'attore Maicol Segoni

E’ morto questa mattina al policlinico Le Scotte di Siena Maicol Segoni, 34 anni, di Foiano della Chiana (Arezzo) il giovane coinvolto nello scontro frontale tra due auto avvenuto ieri alle 5.22 a Castroncello nel comune di Castiglion Fiorentino nella Valdichiana aretina. Il 34enne era alla guida della sua auto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un’altra vettura che veniva nell’opposta direzione di marcia. Sul posto era intervenuto il 118 che, dopo averlo condotto all’ospedale della Fratta, lo aveva trasferito con il Pegaso a Siena dove si è morto in mattinata a causa delle gravissime lesioni riportate. Maicol Segoni era un attore e doppiatore, noto al grande pubblico per aver partecipato ad un reality Mediaset. Nel suo curriculum anche comparse in alcune fiction e sitcom e nel film «Io e Marilyn» di Leonardo Pieraccioni.