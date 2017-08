Quarant'anni fa usciva Aida di Rino Gaetano

“Aida”, terzo album di Rino Gaetano, quest'anno compie quarant'anni. Tanti ne sono infatti passati dalla pubblicazione del lavoro del cantautore calabrese. Geniale e controcorrente sono due aggettivi ricorrenti per definire l'artista scomparso in un incidente stradale nel 1981 quando aveva appena trent'anni. Si trattò di una perdita enorme per la canzone d'autore italiana. L'artista crotonese, infatti, aveva già scritto delle canzoni memorabili - tre su tutte “Gianna”, “Nuntereggae più” e “Ma il cielo è sempre più blu” - e ancora oggi conosciutissime e chissà quali altre perle avrebbe regalato a un pubblico che, nonostante sia scomparso da tempo, continua ad amarlo tantissimo. Gaetano aveva infatti una verve inimitabile. I testi, travestiti con leggerezza e disimpegno, nascondevano ironia graffiante e una denuncia sociale che arrivava dritta al cuore. Utilizzando spesso la sottile arme del “nonsenso” e una voce davvero non comune.

“Aida” arriva dunque nel 1977 dopo l'album di esordio, “Ingresso libero”, e soprattutto “Mio fratello è figlio unico”, del 1976, uno dei migliori lavori del cantautore. La cosiddetta title track, “Aida” appunto, è una canzone in cui si narra l'Italia. Dal fascismo alla guerra per arrivare agli scandali - quanto è ancora attuale - e agli anni Settanta con i loro tormenti. Già il nome scelto da Gaetano per intitolare il brano è evocativo: Aida infatti è il titolo della celeberrima opera di Verdi scritta per celebrare l'apertura del Canale di Suez ma anche un nome imposto a tantissime bambine di quei tempi. E' un brano che va scoperto o riscoperto; i giovani in particolare ci troveranno i versi di un talento, quello del cantautore calabrese, che il tempo non ha assolutamente scalfito.

“Escluso il cane”, assieme ad “Aida” la canzone che più ha fatto breccia nel cuore del pubblico, parla invece di solitudine come solo un artista come Gaetano sapeva fare. In questo blues, che come al solito mischia ironia e disincanto, il cantautore afferma che l'unico che lo ama in maniera sincera è il cane. Gli altri invece sono “cattivi, pressoché poco disponibili”. Non a caso le due canzoni - “Aida” ed “Escluso il cane” - apparvero anche come 45 giri. In quell'anno Gaetano pubblicò un altro 45 tratto dal long playing: lato A sempre “Aida”, lato B invece “Spendi spandi effendi”, sulla crisi petrolifera.Da ascoltare però anche le altre sei canzoni che compongono l'album tra cui spiccano "La festa di Maria" e "Standard".

I Settanta sono comunque stati anni d'oro per l'artista, che ha avuto anche il merito di portare al cospetto del grande pubblico anche il “suo” Sud: emigrazione ed emarginazione, ma sempre sul filo dell'ironia. Nel '78 uscirà inoltre “Nuntereggae più”. Forse, con una definizione che alla stesso Gaetano farebbe venire l'orticaria, il disco della maturità. Sicuramente un capolavoro. Un altro.