Fedez: «Il mio supereroe? Si chiama Rat-Man»

I super eroi ai tempi dei social. Sì, perché anche in epoca 2.0 i personaggi che fanno furore dalle vignette di album tutt’altro che digitali, sono amati e venerati alla pari dei divi e degli influencer più famosi.

Come l’idolo delle teenager Fedez, che nasconde i suoi poteri sotto strati di inchiostro sulla pelle e che da settimane domina le classifiche italiane con il suo album Comunisti col Rolex.

Cos’ha in comune il cantante milanese con gli eroi dei fumetti? Una grande passione mai nascosta per un genere che trova spazio anche tra i suoi molti tatuaggi, e in particolare per il topo più maldestro della storia: Rat-Man. Già in passato l’artista aveva citato il supereroe in calzamaglia, frutto della penna del parmigiano Leo Ortolani, quando per il suo 26esimo compleanno l’ex fidanzata Giulia Valentina gli regalò un inedito ed esclusivo fumetto intitolato «Rat-Man contro Rap-Man».

Oggi, a distanza di tempo, il rapper torna attraverso il suo megafono preferito, Instagram, a parlare della sua passione. Lo fa nelle instagram stories facendo vedere al suo pubblico virtuale la sua vastissima e quasi completa collezione dei numeri di Rat-Man raccontando di quanto sia legato a questo personaggio così anticonvenzionale. Un messaggio subliminale forse indirizzato proprio al creatore dell’eroe, che da tempo ha annunciato la fine della saga. L’ultimo albo infatti porterà la data prossima di settembre 2017 quando, con il numero 122, si metterà la parola fine alle avventure del topo dal mantello blu. Un finale laborioso che arriva dopo 9 numeri partiti da marzo, che hanno permesso al famoso fumettista di costruire una trama ben precisa che si potesse concludere proprio con l’edizione in uscita a settimane.

Fedez forse con il suo video ha voluto rimarcare ancora una volta l’affetto che prova per il simpatico personaggio il cui grido in battaglia è «Fletto i muscoli e sono nel vuoto».

Chissà che Rap-man non riesca nell’impresa di non far cadere nel vuoto moltissimi fans del piccolo eroe, che già ora si sentono un po’ orfani.