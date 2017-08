Laura Freddi è al quarto mese di gravidanza. La notizia (con foto) è lanciata dal settimanale "Chi", la cui copertina è stata postata sul profilo Instagram della showgirl.

Sono ormai lontani i tempi di "Non è la Rai". Ora Laura Freddi, 45 anni, è showgirl e attrice e sta per coronare il sogno di diventare mamma. "Chi" la ritrae in spiaggia a Sabaudia, dove trascorre una vacanza con il compagno Leonardo D'Amico.

(La pagina del settimanale "Chi", che riporta della sua maternità, postato dal profilo Instagram ufficiale di Laura Freddi)