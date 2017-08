Grey's Anatomy 14: il cast parla sempre più italiano

Il medical drama Grey's Anatomy, non smette di stupire, nelle nuove puntate della quattordicesima stagione parlerà ancora di più italiano: dopo l’addio di Marika Dominczyk - Eliza Minnick - un nuovo medico varcherà le soglie del Grey Sloan Memorial per scombussolare la vita di alcuni dei protagonisti. Ad annunciarlo Entertainment Weekly: l’attrice italiana Stefania Spampinato (ballerina e attrice con natali siciliani più precisamente di Catania) è entrata nel cast dello show creato da Shonda Rhimes. Le nuove puntate andranno in onda sull'ABC dal 28 settembre 2018, in Italia sarà trasmesso da FoxLife (sky canale 114) di lunedì in esclusiva.

A confermarlo lo stesso Giacomo Gianniotti in quanto la Spampinato nella serie vestirà proprio i panni della sorella Carina del dottore specializzando (nella serie da un paio di stagioni) da lui interpretato Andrew DeLuca. «Quest’anno conosceremo - ha rivelato l’attore nato a Roma ma trasferitosi giovanissimo in Canada - sicuramente di più di DeLuca con l'arrivo di sua sorella dall’Italia. Saremo spettatori di nuove dinamiche in ospedale quando sua sorella arriverà, e non è esattamente una buona notizia: lui sarà frustrato. Carina sarà una figura controversa all’interno dell’ospedale: ma tutti gli altri protagonisti dello show sono molto affezionati a lei. E ogni tanto i due fratelli parleranno fra di loro in Italiano». Come Andrew, anche sua sorella Carina è un medico e - in particolare - ha sottolineato Giacomo: Lavorerà in ospedale e aiuterà a raccontare la storia di DeLuca e di come ha deciso di lasciare l’Italia».

Nella 13esima stagione del medical drama era stata ben poco esplorata la storyline inerente al triangolo amoroso che vedeva come protagonisti Jo, Alex e Andrew.

Solo negli episodi finali, infatti, le cose sono diventate decisamente interessanti, grazie alla tenacia di Alex che è andato alla ricerca di Paul - l’ex marito di Jo interpretato da Matthew Morrison - e al coraggio di Andrew che ha finalmente deciso di dichiarare i suoi sentimenti alla Wilson.

Le azioni compiute sul concludersi della scorsa stagione fra questi personaggi faranno da incipit a quello che accadrà nel prossimo atto dello show il quale, almeno all’inizio, verterà moltissimo sul rapporto tra i tre medici. Ha infatti anticipato la stessa Camilla Luddington.

Inoltre l’assenza di Eliza Minnick tra le corsie del Grey Sloan Memorial peserà sicuramente su Arizona che aveva instaurato con la collega una passionale relazione, dopo il difficile distacco dall’ex moglie Callie (Sara Ramirez) che ha lasciato Seattle per seguire Penny (Samantha Sloyan) a New York portando con sè anche la piccola Sofia. A parlare di come reagirà la sfortunata dottoressa Robbins all’uscita di scena di Eliza è la stessa Jessica Capshaw che, in un’intervista a E! Online, ha dichiarato: «Arizona è stata super corteggiata da Eliza e credo che fosse sulla buona strada per innamorarsi di lei, ma la sua ragazza è stata licenziata, quindi, cosa succede?

La 14esima stagione di Grey's Anatomy riprenderà la narrazione poco dopo l’esplosione in ospedale, dal momento in cui April ha sottolineato a Maggie che il suo rapporto con Jackson (Jesse Williams) secondo lei non sarebbe una semplice amicizia.