Morto Tobe Hooper, maestro dei film horror

Erano tre, come i moschettieri e il loro cinema di genere, specializzato nell’horror, ha segnato una generazione dell’America a partire dagli anni '70. Caposcuola fu George A. Romero con la sua profetica "Notte dei morti viventi" (1968), poi vennero Tobe Hooper ("Non aprite quella porta", 1974) e infine John Carpenter ("Halloween", 1978). Ieri si è spenta la voce di Tobe Hooper, forse il più lucido esploratore del rapporto tra horror e incubo collettivo, l’unico che in uno stesso film fece agire le due maschere più celebri della paura anni '70: il Freddy Kruger di "Nightmare" e il suo Leatherface di "Non aprite quella porta". Quando accadde (era un episodio di "Freddy's Nightmares"), il regista era già oggetto di culto e Steven Spielberg lo aveva adottato come maestro producendo il suo più grande successo, "Poltergeist" (1982). Per capire quanto conti la perdita della voce di questo artigiano fuori dagli schemi di Hollywood, bisogna rifarsi alla sua biografia e alla stagione che l’America viveva quando passò dietro la macchina da presa.

Nato a Austin, Texas il 25 gennaio 1943, William Tobe Hooper aveva scelto una quieta carriera d’insegnante in un college di provincia quando scoprì il fascino del cinema lavorando come cameraman volontario per documentari indipendenti. Aveva tenuto in mano la sua prima cinepresa ad appena nove anni e quella passione lo spinse, nel 1969, a tentare l’esordio come regista con lo sfortunato "Eggshells". Su quel set strinse però amicizia con Kim Henkel che lo indusse a riunire un piccolo gruppo di studenti ed appassionati con cui compose il cast del suo primo, vero successo, "Non aprite quella porta" del 1974. Era un classico B-Movie di taglio horror, ispirato alle gesta criminali del serial killer Ed Gein che aveva l’abitudine di indossare maschere fatte con la pelle delle sue vittime ed avrebbe poi ispirato Hannibal Lecter ne "Il silenzio degli innocenti". Ma la vera novità della sceneggiatura di Hooper consisteva nel fatto che il racconto (un gruppo di studenti finisce nelle grinfie di una famiglia di maniaci tra cui spicca la crudeltà efferata di Leatherface) aveva le forme del falso documentario. Tanto credibile che ancora oggi gli appassionati vanni in pellegrinaggio nei luoghi in cui la pellicola è ambientata cercando tratti di verità nella finzione di Hooper. Il film, finanziato da una piccola compagnia indipendente con gli incassi di "Gola profonda", costò appena 140.000 dollari e in una sola stagione incassò oltre 30 milioni di dollari solamente in America. Invitato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes divenne in breve un’opera di culto perché nei folli massacratori della motosega si riconoscevano gli incubi della generazione che usciva dal tunnel dell’orrore del Vietnam. Lo stesso procedimento che caratterizzata le paure indotte dagli Zombie di Romero e dai fantasmi di "Nightmare".

Senza mai prendersi troppo sul serio, del resto, lo stesso Hooper ammise più volte che il suo cinema era strettamente politico e che, il successivo «Poltergeist» mirava a portare nel cuore della famiglia americana (attraverso la televisione) la stessa paura dell’ignoto e l’altra faccia di un mondo solo in apparenza perfetto. La fortuna di Tobe Hopoper resta comunque legata a Leatherface e "Non aprite quella porta": nella storia del cinema si contano ben nove episodi della saga tra seguiti, prequel, remake, l'ultimo anche in 3D. Spesso rimpiazzato dai produttori per il suo carattere ribelle e indipendente, Tobe Hooper ha firmato altri capolavori del genere, da "Invaders from Mars" (1986) a "The Mangler" (1995). Ma dopo "Poltergeist" non seppe mai più ripetersi e passò fin troppo presto nel pantheon di quei maestri che si consultano con venerazione ma a cui non si affidano nuovi progetti e budget importanti. L’ultimo lavoro ("Djinn") è del 2013.