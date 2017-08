«Da trent'anni giusti salgo su un palco a cantare. L’ho sempre fatto in ogni condizione (di salute, tecnica, psicologica, personale) anche quando la performance vocale poteva non essere buona. Per la prima volta mi è capitato di dovermi fermare, quindi per me è tutto "nuovo"». Così Luciano Ligabue racconta all'agenzia Ansa il suo stato d’animo dopo lo stop obbligato per un problema alle corde vocali, ed ora la ripartenza del mega tour nei palazzetti, dal 4 settembre a Rimini, con il MADE IN ITALY - PALASPORT 2017.

