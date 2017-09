«Non farò più l’attore al cinema, non mi dà più stimoli, quest’anno mi avevano offerto due film importanti ma ho rifiutato. Mentre ho ancora intenzione di realizzare film come regista e di recitare in palcoscenico, dove sono nato come attore». Lo ha annunciato Michele Placido, che ha ricevuto al Lido il Premio Pietro Bianchi del Sindacato giornalisti cinematografici. Placido è alla Mostra per presentare le prime due puntate di Suburra - La serie (Netflix), della quale è coregista con Giuseppe Capotondi e Andrea Molaioli: «Già si annuncia una Suburra 2».

