Jane, il sesso e l'esorcista

Filiberto Molossi

- Domina alla Mostra del cinema il famolo strano, tipo addetta alle pulizie muta con uomo-pesce. Ma una superstar come Jane Fonda ha confessato gusti assai più normali: "All'epoca ho fatto molte fantasie su Robert Redford". E rincarando la dose: "A Bob non piace girare le scene di sesso, io invece ne avrei fatte di più"

- A Venezia c'è pure William Friedkin, quello de "L'esorcista", che fa paura solo a pensarci. Adesso per come è messo però fa più paura lui del film.

- È apparso, per uno dei red carpet, anche Giulio Base, attore, regista e di recente ex naufrago. L'impresentabile pettina da ragazzino, rasati sotto e lunghi sopra, conferma che l'isola (non il Lido, ma quella dei famosi) da' alla testa.

- Non è un festival per animali: se l'uomo-pesce viene torturato, anche il cavallo di "Lean on Pete" non se la passa bene. Così come il cane di "Fox-trot". In compenso, nello stesso film, c'è un cammello che causa un incidente mortale. Muoiono 2 soldati, ma al cammello almeno non capita nulla di brutto

- Forse si è capito perché Guillermo Del Toro ha girato un film su una creatura anfibia: i volatili probabilmente non gli sono simpatici. Infatti durante il photocall i rinomati piccioni veneziani gli hanno bersagliato la giacca...