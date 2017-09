E' morto Walter Becker, cofondatore degli Steely Dan

E’ morto Walter Becker, chitarrista, bassista e cofondatore del gruppo rock degli Steely Dan. Aveva 67 anni. Lo ha annunciato il suo sito ufficiale senza aggiungere dettagli. Donald Fagen, pianista e cantante della band, gli ha reso omaggio, sottolineando che continuerà a portare avanti la musica che hanno creato insieme. Becker aveva saltato i concerti di luglio a New York e Los Angeles: Fagen aveva poi spiegato a Billboard che il musicista si stava riprendendo da un «malanno» non meglio specificato.

Nato nel Queens, Becker conobbe Fagen al Bard College nel 1967; nel 1972 insieme fondarono la band, che negli anni '70 raggiunse i vertici della hit parade con brani come "Do It Again", "Rikki Don't Lose" "That Number" e "Deacon Blues". Nel 2001 entrarono nella Rock and Roll Hall of Fame.