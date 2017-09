E' morto Gastone Moschin. Aveva 88 anni

E’ morto Gastone Moschin. L’attore, che aveva 88 anni (era nato l’8 giugno 1929), si è spento oggi pomeriggio nell’Ospedale Santa Maria di Terni dove era ricoverato da qualche giorno. Nato come attore di teatro aveva raggiunto la notorietà come interprete della commedia all’italiana, diretto da registi come Anton Giulio Majano (La Rivale, 1955), Damiano Damiani (La Rimpatriata, 1963).

Il suo anno magico è stato il 1966 quando recita nell'autobiografico "Le stagioni del nostro amore" di Florestano Vancini e nel memorabile "Signore & signori" di Pietro Germi, che gli valse il Nastro d'argento come miglior attore non protagonista.

Attore poliedrico si impone al grande pubblico con Amici miei, il film diretto da Mario Monicelli che poi diventa una saga e nel quale interpreta il ruolo dell’architetto Rambaldo Melandri. Moschin era l'ultimo dei protagonisti di Amici Miei ancora in vita.

Negli anni cinquanta Moschin mosse i primi passi come attore teatrale nella Compagnia del Teatro Stabile di Genova e del Piccolo Teatro di Milano, quindi collabò con il Teatro Stabile di Torino. Nel 1983 fondò una propria compagnia