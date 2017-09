Il cartellone delle meraviglie di Ragazzola e Roccabianca

I due teatri di Ragazzola e Roccabianca presentano la nuova stagione teatrale 2017/18. Ed è il solito miracolo di come il topolino possa partorire la montagna: quindici gli spettacoli in calendario da ottobre ad aprile uniti in un percorso che spazia tra i diversi generi teatrali, dalla prosa alla danza, la grande musica, gli spettacoli comici e i monologhi di impegno sociale.

«Il Teatro di Ragazzola - ci spiegano i curatori - prosegue la ricerca di una estetica di qualità e rigore realizzata con il pubblico in quattordici anni di attività».

Tra prosa e musica

L’apertura di stagione vedrà protagonista sabato 7 ottobre, al Teatro di Ragazzola, Eugenio Allegri nello spettacolo «Novecento» di Alessandro Baricco e la regia di Gabriele Vacis. Più di centomila spettatori hanno decretato il successo di un monologo portato anche sul grande schermo da Giuseppe Tornatore con «La leggenda del pianista sull’oceano».

Sempre al Teatro di Ragazzola, si prosegue sabato 4 novembre con lo spettacolo «CONdivertimentoCERTO» del Duo Baldo, con Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte.

Grande appuntamento all'Arena del Sole di Roccabianca sabato 18 novembre con «Forse non sarà domani… vita e canzoni di Luigi Tenco» con Rocco Papaleo e con Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al contrabbasso, Davide Savarese alla batteria e percussioni, Marco Sannini alla tromba. Attraverso brani più e meno celebri, lo spettacolo racconta al pubblico di oggi l’esperienza di un artista fuori dagli schemi, intelligente, impegnato e moderno quale era Luigi Tenco.

La compagnia di teatro contemporaneo Scena Verticale presenta sabato 2 dicembre a Ragazzola lo spettacolo «Il Vangelo secondo Antonio», scritto e diretto da Dario De Luca con Matilde Piana, Dario De Luca e Davide Fasano.

I Kataklò Athletic Dance Theatre portano in scena a Roccabianca la nuova produzione «Eureka» sabato 16 dicembre, una creazione e direzione artistica di Giulia Staccioli. “Eureka” (dal greco “ho trovato”) comunica la voglia dei Kataklò di condividere con il suo pubblico la ricerca di un movimento nuovo, espressivo, sempre immediatamente comprensibile e apprezzabile da tutti.

Sabato 13 gennaio gradito ritorno a Ragazzola di Rita Pelusio con lo spettacolo «Urlando Furiosa - un poema etico» scritto con Domenico Ferrari, Riccardo Piferi e Riccardo Pippa. Una nuova tappa del percorso di ricerca teatrale di Rita Pelusio che l’ha vista partire dalle apparizioni televisive fino ad approdare al teatro comico con una sempre maggiore profondità tematica.

L’acclamata regista Emma Dante propone mercoledì 24 gennaio a Roccabianca «La scortecata», liberamente tratta dalla fiaba popolare «Lo cunto de li cunti» di Giambattista Basile, con Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola. In scena due uomini, a cui sono affidati i ruoli femminili come nella tradizione del teatro settecentesco, drammatizzano la fiaba incarnando due vecchie e un re che si innamora, senza vederla, della voce di una vecchia.

Enzo Iacchetti è il protagonista sabato 3 febbraio (Roccabianca) dello spettacolo «Libera nos domine», con canzoni dal vivo di Jannacci, Guccini, Faletti e Gaber. La voglia di crescere, come autore e come attore, di Enzo Iacchetti già evidente nei suoi ultimi spettacoli lo porta a presentarsi in modo nuovo con questa originale messa in scena.

Annoverato tra i più grandi, Alessandro Bergonzoni torna a Roccabianca sabato 17 febbraio proponendo un’anteprima del suo nuovo spettacolo. Bergonzoni gioca con le parole, crea immagini e devia bruscamente da un pensiero all’altro, fa ridere e salta altrove dando allo spettatore non solo divertimento ma anche grandi dubbi esistenziali.

Appuntamento di grande intensità sabato 3 marzo a Ragazzola con lo spettacolo «Road Movie» del Teatro dell’Elfo di Milano. Protagonista Angelo di Genio, giovane attore che si sta rivelando come uno dei più bravi della sua generazione. Un testo profondamente commovente di Godfrey Hamilton, con la regia di Sandro Mabellini, che ci parla della paura dell'amore, della perdita e della morte.

Chiusura di stagione sabato 17 marzo, a Ragazzola, con «Amorosi assassini» di e con Valeria Perdonò accompagnata al pianoforte da Marco Sforza. Fogli e un pianoforte, documenti e musica, cronaca e poesia, l’attualità col sorriso dell’ironia: una donna che parla di donne con un uomo e insieme al pubblico.

Ragazzi e dialetto

Per i bambini e i ragazzi appuntamento all'Arena del Sole di Roccabianca domenica 7 gennaio con lo spettacolo «Controvento - storia di aria, nuvole e bolle di sapone» con Michele Cafaggi e le musiche di Marco Castelli.

Tre saranno le commedie dialettali proposte al Teatro di Ragazzola. Sabato 21 ottobre «Se negh pinseva mia mé» con la Compagnia dialettale Artemisia Teater di Antonio Guidetti, il 6 gennaio «Na bèla vendicäda» con la Compagnia dialettale Sissese di Mauro Adorni e iI 7 aprile «Don Arturo testimòni per fòrsa» con la Compagnia dialettale I Fiaschi di Novellara.

La stagione teatrale è sostenuta dal Comune di Roccabianca, Regione Emilia-Romagna, Padanaplast, Taro Plast, Conad di San Secondo, Tropical Food Machinery e Spirito Verdiano.

Da oggi abbonamenti e biglietti

I biglietti di tutti gli spettacoli e gli abbonamenti alla stagione di prosa e musica (undici spettacoli al costo di 150 euro) oppure di prosa, musica e commedie dialettali (14 spettacoli al costo di 175 euro) sono in vendita da oggi presso l’edicola di Ragazzola, l’ortofrutta di Roccabianca e il Parma Point di via Garibaldi, 18 a Parma. Previa richiesta all’indirizzo mail teatrodiragazzola@aruba.it è inoltre possibile acquistare i biglietti tramite bonifico bancario oppure ritirarli da Fotovideo Carpediem, via Berenini, 59 Fidenza. Altre informazioni al sito www.teatrodiragazzola.it oppure al numero 339.5612798.