Ars Canto Giuseppe Verdi: comincia il nuovo anno

Al via il nuovo anno per il coro di voci bianche e giovanile “Ars canto Giuseppe Verdi”: sono aperte le iscrizioni per la scuola propedeutica per bambini dai 5 agli 8 anni, per il Coro Voci Bianche composto da elementi dai 9 ai 16 anni e per la sezione Giovanile per le “voci” maggiori di 16 anni.

Comincia un anno di prove e spettacoli per la compagine corale nella sede di Parma Lirica in viale Gorizia 2. Il coro si avvale della direzione artistica e musicale di Gabriella Corsaro: a portare il suo contributo alla programmazione sarà il consulente artistico Maurizio Daffunchio.

Il coro Ars Canto Giuseppe Verdi affronta la musica lirica e non, cantando in diverse lingue. Per la musica sacra spazia dal gregoriano al contemporaneo. Non mancano grandi pagine della musica da camera e sinfonica. Ha avviato da tempo una collaborazione con le più importanti istituzioni musicali e culturali cittadine, in particolare con il Teatro Regio. Il coro svolge un’intensa attività concertistica ed è orientato a nuove sperimentazioni musicali, anche in chiave contemporanea.

Per iscrizioni e informazioni si può contattare il numero 392-5103775 o scrivere all’indirizzo presidente@arscanto.it.