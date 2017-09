Via libera unanime del cda Rai al contratto con la società di produzione L’Officina, che produrrà il programma «Che tempo che fa» di Fabio Fazio, in onda dal 24 settembre su Rai1. Il dg Rai Mario Orfeo ha inoltre comunicato al cda che il compenso di Bruno Vespa per Porta a Porta sarà ridotto di oltre il 30%: da 1 milione 930 mila euro a 1 milione 200 mila per 120 serate, come lo scorso anno. Il contratto non sarà più triennale ma biennale.