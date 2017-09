Accademia Verdiana 2018: approvato il progetto

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto “Accademia Verdiana” del Teatro Regio per l’alto perfezionamento in canto verdiano per l’anno 2018, finanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020. Il progetto di ampio respiro rafforza e accresce così l’obiettivo del Teatro Regio di offrire un percorso gratuito di formazione e valorizzazione per gli interpreti verdiani di domani, fornendo agli allievi selezionati competenze altamente qualificate per affrontare la complessità della professione di cantante lirico, favorendone l’inserimento nel mondo del lavoro.

Lo dice un comunicato del Teatro Regio di Parma, che prosegue:



L’Accademia verdiana prevede 1000 ore di formazione da gennaio a dicembre 2018, riservate a 10 candidati tra i 18 e i 35 anni che verranno selezionati da un’apposita commissione (il bando di selezione verrà reso noto nelle prossime settimane), i più meritevoli dei quali potranno quindi essere coinvolti in modo fattivo e diretto nell’attività di produzione operistica e concertistica del Teatro Regio di Parma.



La loro preparazione sarà affidata a insegnanti, professionisti e vocal coach specializzati nel repertorio verdiano, attraverso lezioni d’aula individuali, lezioni di gruppo e masterclass dedicati a tutti gli aspetti che attengono all’interpretazione del repertorio verdiano e alla gestione del profilo professionale di un cantante d’opera: studio dello spartito, tecniche di dizione, tecniche vocali e interpretative, musica vocale d’insieme, movimento scenico e interazione di gruppo, recitazione, storia dell’opera, management del proprio profilo professionale, materie contrattualistiche, anche attraverso laboratori, seminari di approfondimento e incontri con direttori, registi, cantanti e professionisti del teatro d’opera.



“Sono particolarmente felice nel vedere rafforzato, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo, il progetto dell’Accademia Verdiana con il quale il Teatro Regio prosegue il proprio impegno nella sua attività di ente formativo riconosciuto - dichiara Anna Maria Meo Direttore generale del Teatro Regio di Parma. Questo progetto rinnova e accresce il percorso avviato nel 2017 con il “Primo corso di alta formazione in repertorio verdiano” che il Teatro ha potuto avviare grazie all’aggiudicazione del bando promosso da Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, SIAE, “Sillumina-Copia privata per i giovani, per la cultura”. Questo importante nuovo riconoscimento ci incoraggia e stimola nel proseguire con entusiasmo e determinazione nell’obiettivo di promuovere e valorizzare i percorsi di formazione qualificata riservati ai giovani artisti che saranno i grandi interpreti verdiani di domani”.



Per informazioni sul bando di selezione per l’ammissione all’Accademia verdiana 2018 si può scrivere all'indirizzo accademiaverdiana@teatroregioparma.it.